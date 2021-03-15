2021/03/15 | 18:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امرأة توهم رجال الامن انها مخطوفة لاخفاء جريمتها في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امرأة توهم رجال الامن انها مخطوفة لاخفاء جريمتها في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).