وزير العمل يدعو إلى تشكيل فريق لتبني تنفيذ السياسة الوطنية لرعاية الطفولة

2021/03/15 | 18:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاثنين، إلى تشكيل فريق لتبني تنفيذ السياسة الوطنية لرعاية الطفولة. وقال المكتب الاعلامي لوزارة العمل في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ترأس الاجتماع الدوري لهيأة رعاية الطفولة بحضور وكيل الوزارة عبير الجلبي واعضاء الهيأة من ممثلي الوزارات …

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