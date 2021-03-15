الصدر يكلّف 3 شخصيات لتولي مهمة ’لجنة الإصلاح الرياضي’

2021/03/15 | 18:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كلّف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، ثلاث شخصيات رياضية لتولي مهمة "لجنة الإصلاح الرياضي".

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وذكر المكتب الخاص للصدر في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 اذار 2021)، انه "بحسب توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (اعزه الله ) وتحت شعار (الاصلاح الرياضي ) يكلف الاخوة الاعزاء كل من: (الحكم الدولي صباح عبد عيدان، اللاعب الدولي الكابتن باسل گورگیس، اللاعب الدولي الكابتن غانم عريبي".

واشترط الصدر بحسب البيان، على أن "يكون عملهم من اجل الاصلاح المالي والاداري واستقلال الرياضة العراقية محليا ودوليا وبالتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية للاطلاع على مجريات العمل في المفاصل المذكورة في بيان سماحة القائد".

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