الازمة النيابية تدعو لالغاء الحظر الشامل واقتصاره على الجزئي فقط

2021/03/15 | 18:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي، الاثنين، الجهات المختصة لالغاء الحظر الشامل للتجوال واقتصاره بالحظر الجزئي فقط.وقال الموسوي في بيان، ان “الجهات المختصة عليها ايجاد حلول بديلة عن الحظر الشامل الذي شكل عبئا ثقيلا على ذوي الدخل المحدود”، مشيرا الى ان “اتخاذ قرار الحظر الجزئي وتحديد اليات صارمة للالتزام بالتعليمات الصحية باتت […]

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