الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قانونية ضد بريطانيا

2021/03/15 | 18:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب خرقها اتفاقية “بريكست”.

ويتهم الاتحاد المملكة المتحدة بانتهاك البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية ويدين تأجيل بعض الضوابط الجمركية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها بدأت إجراءين لخرق اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضد المملكة المتحدة، بعد إعلان لندن تأجيلا أحاديا لبعض الضوابط الجمركية في إيرلندا الشمالية.

وأرسلت بروكسل إشعارا رسميا إلى لندن لخرقها البروتوكول الخاص بجزيرة إيرلندا، والوارد في معاهدة الانسحاب الموقعة في نهاية عام 2019.

وقال نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش أنه وجّه “رسالة سياسية” إلى ديفيد فروست المسؤول عن العلاقات مع بروكسل في الحكومة البريطانية، دعا فيها المملكة المتحدة إلى التراجع عن هذا الإعلان.



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