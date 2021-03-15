الشرطة يقسو على الديوانية بخماسية بيضاء

2021/03/15 | 18:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكتسح فريق الشرطة ضيفه الديوانية بخمسة اهداف دون رد ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم.

واقيمت المباراة على ملعب الشعب لدولي في اطار مواجهات الاسبوع الرابع والعشرين من البطولة.

وتناوب على تسجيل خماسية القيثارة الخضراء كل من جيلمن ريفاس هدفين في الدقيقتين 23 و63 وعلي فائز في الدقيقة 61 ومحمد الباقر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 73 ومروان حسين في الدقيقة 91.

الفوز عزز وصافة القيثارة برصيد 46 نقطة، فيما اوقفت الخسارة رصيد الديوانية عند النقطة 25 في المركز الرابع عشر.

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