حالات اختناق بين المحتجين نتيجة استخدام قنابل الغاز لتفريقهم

2021/03/15 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب عدد من المتظاهرين في محافظة النجف خلال محاولة تفريقهم من قبل القوات الأمنية.

وأدى استخدام القوات الأمنية القنابل الغازية اختناق عدد من المتظاهرين في وقت واصل فيه المحتجون التجمع لليوم الثالث على التوالي في محيط مبنى المحافظة، للمطالبة بالكشف عن ملفات الفساد في مشاريع المحافظة، ومن بينها المستشفى الألماني، في حين طالب آخرون باستقالة المحافظ لؤي الياسري.

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