ناشطون إيرانيون يتداولون صورا حول المحسوبية في منح اللقاحات لجهات متنفذة

2021/03/15 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار الغموض الذي يلف ملف استيراد إيران للقاحات المضادة لفيروس كورونا وطريقة توزيعها ضجة إعلامية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون معلومات زادت من الشكوك المثارة حول منح الأولوية لجهات متنفذة، وذلك بعد نشر صور على التليغرام لحقن موظفي بلدية طهران، وورود انباء عن وضع أسماء اشخاص من خلال المحسوبية والعلاقات وخارج نطاق الأولويات الصحية المعتادة.

وفي سياق قريب أثار بعض الناشطين شكوكا حول تلقي المرشد علي خامنئي لقاح فايزر الأميركي، أو لقاحا اجنبيا آخر، على الرغم من توجيهه بحظر استيراد واستخدام اللقاحات الأميركية والبريطانية، وذلك بعد ترؤسه اجتماعًا عامًا مع قادة الجيش، وقيامه بخلع كمامته خلال الاجتماع.

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