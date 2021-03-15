الصحة توضح حقيقة نفاد أو توقف الأوكسجين من أحد مستشفيات العاصمة بغداد

2021/03/15 | 18:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت وزارة الصحة والبئية، الاثنين، توقف منظومة الأوكسجين في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “الحديث عن توقف منظومة الأوكسجين في مستشفى ابن الخطيب عار عن الصحة”. وأضاف أن “منظومة الاوكسجين داخل مستشفى ابن الخطيب تعمل بشكل مستمر …

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