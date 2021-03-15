زيدان يثير الجدل حول عودة رونالدو

2021/03/15 | 18:38 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

فجر زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الجدل حول إمكانية عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إلى جدران الميرنجي.

وقال زيدان خلال تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس "هل شائعات عودة رونالدو صحيحة؟ نعم، يمكن أن تكون كذلك".

وأضاف "نحن نعرف كريستيانو، وكل ما فعله هنا، لكنه في الوقت الحالي يلعب في يوفنتوس وعلينا احترامه".

ونوه "وجود مكان لرونالدو في ريال مدريد؟ دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل، لقد فعلت معه كل ما يجب بذله".

وأتم "كنت محظوظًا بما يكفي لتدريب رونالدو، إنه لاعب مثير للإعجاب، والآن يوفنتوس يستمتع به".

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