ألمانيا تعلق التطعيم بلقاح

2021/03/15 | 18:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين، إيقاف التطعيم بلقاح أسترازينيكا "في الوقت الحالي" بعد توصية من السلطات الصحية في قرار يأتي على خلفية تقارير متزايدة في أوربا عن احتمال تسبب اللقاح بأعراض جانبية قد تكون خطرة.

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