الصدر يصدر توجيهات جديدة (وثيقة)

2021/03/15 | 18:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، بتشكيل لجنة عليا للعمل من اجل الرياضة بالتنسيق مع مجلس النواب.

وذكر المكتب الخاص للصدر في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (15 اذار 2021)، انه "حسب توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتحت شعار (الإصلاح الرياضي )، تقرر تشكيل لجنة يكون عملها الإصلاح المالي والاداري واستقلال الرياضة العراقية بالتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية".

واضاف، انه "تم تكليف كل من الحكم الدولي صباع عبد عيدان واللاعب الدولي الكابتن باسل كوركيس واللاعب الدولي الكابتن غانم عريبي".

ا.ح

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