الصحة تنفي توقف أو نفاد الأوكسجين في مستشفى ابن الخطيب

2021/03/15 | 18:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفت وزارة الصحة والبئية، توقف منظومة الأوكسجين في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "الحديث عن توقف منظومة الأوكسجين في مستشفى ابن الخطيب عار عن الصحة".

وأضاف أن "منظومة الأوكسجين داخل مستشفى ابن الخطيب تعمل بشكل مستمر دون أي توقف".

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