قوباد طالباني: الحكومة تعمل على تقوية القطاع الخاص

2021/03/15 | 18:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين 15/3/2021، اجتماعا خاصة بالمشروع الجديد لتسجيل الشركات في الاقليم وذلك عبر دائرة تلفزيونية.

وفي الاجتماع تم بحث خطوات المشروع الجديد لتسجيل الشركات، حيث اكد قوباد طالباني ان المشروع يأتي لتقديم خدمات افضل وتقوية القطاع الخاص وتقديم التسهيلات للشركات لتسيير معاملاتها في دوائر ومؤسسات الحكومة.

واشار طالباني ان تقوية القطاع الخاص يساعد في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية لحكومة الاقليم، مشددا على ان الحكومة تعمل لتقوية القطاع الخاص.

وشدد طالباني على ضرورة تعديل القوانين التي تعيق معاملات الشركات والقطاع الخاص بشكل عام، مؤكدا ضرورة تطبيق نظام الكتروني لتسجيل الشركات في الاقليم.

PUKmedia / خاص

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