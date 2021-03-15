بالفيديو.. الاعرجي يدعو المجتمع الدولي للمساهمة بإعادة إعمار سنجار

2021/03/15 | 18:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مستشار الأمن الوطني، قاسم الاعرجي، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بالمساهمة في إعادة اعمار قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال الاعرجي في تصريح لوسائل إعلام بينها السومرية، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، التقينا بعدد من القيادات الأمنية والعسكرية في قضاء سنجار، ووجهنا بأخذ إجراءات لبسط الأمن ومتابعة الحدود وتأمينها وتطبيق بنود اتفاق سنجار".

وأضاف، أن "سنجار تعرضت الى اذى كبير ونحتاج الى المجتمع الدولي لإعادة اعمار سنجار"، مقدماً شكره "لفرنسا لشروعها ببناء مستشفى في هذا القضاء".ودعا أبناء سنجار "للتعاون مع القوات الامنية للتخلص من عصابات داعش الذين يحاولون العبث بأمن القضاء"، مؤكدا أنه "سيكون الامن اتحادي بوجود الجيش والشرطة".

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