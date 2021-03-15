تعليق منفعل من العنكوشي بعد الخسارة الثقيلة: سحب سلاحكم لن يمر!

2021/03/15 | 18:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق رئيس نادي الديوانية، حسين العنكوشي بـ"غضب"، الاثنين، بعد انتهاء مباراة فريقه بخسارة ثقيلة من نادي الشرطة بخمسة أهداف.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال العنكوشي في تدوينة، على صفحته في "فيسبوك"، تابعها "ناس" (15 اذار 2021)، "عصابات..



سفلة..



رعاع..



لن تمر تجاوزاتكم، سحب سلاحكم على افراد النادي لن تمر لو كلفني هذا الامر حياتي"، على حد تعبيره.

واضاف العنكوشي في منشور اخر، انه "تم الاعتداء على لاعبينا من قبل جمهور الشرطة، واكثر من 8 لاعبين إصابات بليغة، المهم شكرا لوزارة الداخلية لأنها تحمي ناديها !!!".

ونشر العنكوشي صورة لإصابة احد اللاعبين، وعلق بالقول: "احد لاعبي الديوانية..



شكراً لجنة الانضباطشكرا وزارة الداخلية، امام انظار رئيس الوزراء !!!".

وتغلب فريق الشرطة على الديوانية بخماسية بيضاء، ضمن إطار الجوالة الرابعة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وسيطر الشرطة على مجريات اللقاء الذي أداره الحكم الدولي العراقي مهند قاسم، وسجل المحترف ريفاس هدف التقدم لفريقه عند الدقيقة الثانية والعشرين، والتي انتهت عليها نتيجة الحصة الاولى من المباراة.

وعاد فريق "القيثارة الخضراء"، للدخول بقوة خلال الشوط الثاني وتمكن من تسجيل أربعة أهداف توالى عليها كل من علي فائز وريفاس وفهد اليوسف ومروان حسين.

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