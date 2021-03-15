أمين عام الناتو يعبر عن

2021/03/15 | 21:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، بأن لديه "مخاوف جدية" بشأن سلوكيات تركيا، لكنه أكد أن التحالف يمثل "منصة مهمة لحل النزاعات المتعلقة بأنقرة".

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