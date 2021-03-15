برهم صالح: زيارة البابا إلى العراق كانت لحظة فرح تاريخية

2021/03/15 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرانسيس، إلى العراق، في وقت سابق من مارس الجاري، كانت لحظة تاريخية ولحظة فرح للعراقيين، فوحدتهم، وكان المسلمون فرحين على غرار المسيحيين.وقال برهم صالح، في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، تابعها “المركز الخبري”، إن العراق أرض الحضارات ومنبع الأديان […]

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