2021/03/15 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتصاعد الخلاف على مواد مشروع قانون الموازنة لعام 2021 داخل مجلس النواب، ليصل الى حصول ’’عراك’’ داخل قاعة البرلمان.وقال مصدر نيابي، ان "عراكاً حدث بين النائب يوسف الكلابي، ونواب كرد حول بنود وفقرات مشروع قانون الموازنة".واوضح ان "الشجار حصل داخل قاعة مجلس النواب، ليتنقل بعدها الى كافتريا البرلمان".وعقد البرلمان اليوم، جلسته برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، لإكمال جدول أعمال الجلسة ومن بينها استكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع شجار بجلسة مجلس النواب المنعقدة الآن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع شجار بجلسة مجلس النواب المنعقدة الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).