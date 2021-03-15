العمليات المشتركة ترد على التهديدات الجديدة باستهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ

2021/03/15 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

ردت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الإثنين، على التهديدات الجديدة لجماعات مسلحة توعدت بقصف المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية ودبلوماسية.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، إن "القوات الامنية التي نجحت في تاأمين زيارة البابا والمحافظة على سلامة الزائرين بزيارة الإمام موسى الكاظم وتأمين الكثير من الفعاليات الأمنية، قادرة على تأمين وحماية المؤسسات والأهداف الحيوية في البلاد من هيئات دبلوماسية وسفارات ومطارات".

وأضاف الخفاجي، إن "القوات الامنية تقوم يوميا بعمليات استباقية ناجحة ضد التنظميات الإرهابية وحاملي السلاح خارج نطاق الدولة".

وتابع، أن "القيادة ومن خلال زياراتها الميدانية إلى مختلف قواطع العمليات وخصوصا أطراف بغداد، تقوم بتأمين العاصمة من خلال تعزيز خططها الامنية والاستراتيجية"، مبينا أن "القوات الأمنية حققت نجاحات باهرة بالعمل الامني من خلال العمليات الاستباقية التي تقوم بتنفيذها".

ومؤخرا توعدت جهات باستئناف عمليات القصف على المنطقة الخضراء.

وتتعرض المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية وسط بغداد، من وقت لآخر لهجمات صاروخية.

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