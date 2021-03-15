مصدر نيابي: مجلس النواب لم يؤجل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/15 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر برلماني، اليوم الاثنين، بان مجلس النواب لم يؤجل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب لم يؤجل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، قدم فقرات جدول الاعمال الاخرى عليها".

وأضاف، ان "ذلك بسبب اجتماع رئاسة البرلمان مع اللجنة القانونية والقوى السياسية لغرض التوصل لاتفاق نهائي بشأن الفقرات الخلافية حول القانون".

وكان مجلس النواب عقد، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي.وذكرت الدائرة الاعلامية لرئاسة مجلس النواب ان "البرلمان افتتح جدول اعمال الجلسة رقم 43 برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي".

ونشر مجلس النواب، الأحد، 14 آذار، 2021، جدول أعمال جلسته ليوم غد الإثنين مضمنة 7 فقرات ، بينها استكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.

وبحسب وثيقة نشرتها الدائرة الإعلامية للمجلس، فإن جدول الأعمال تضمن :"استكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، والتصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات، بالإضافة إلى القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الاخرى".

وتضمن جدول أعمال المجلس :"القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة".

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