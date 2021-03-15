صالح: إنصاف ضحايا حلبجة وإعادة الإعمار والتكاتف يمنع عودة الاستبداد

2021/03/15 | 21:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة انصاف الضحايا وإعادة الاعمار والتكاتف لمنع عودة الاستبداد وجزء من التقدير للشهداء.

واكد الرئيس صالح في تغريدة على تويتر لمناسبة ذكرى قصف حلبجة ان الأخيرة ماتزال تمثل الجرح الغائر في وجدان الجميع، وتجسد معاناة الشعب الكردي ونضاله لنيل الحرية حتى اضحت رمزاً للتضحية.

#حلبجة، الجرح الغائر في وجداننا، تتجسدُ فيها معاناة الشعب الكردي ونضاله لنيل الحرية حتى اضحت رمزاً للتضحية.نستذكر الجريمة النكراء التي ارتكبتها الدكتاتورية بحق أهلها الآمنين، بحق العراقيين والانسانية.انصاف الضحايا وإعادة الاعمار والتكاتف لمنع عودة الاستبداد اعظم تقدير لشهدائها.



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— Barham Salih (@BarhamSalih) March 15, 2021

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