"مالية" النواب العراقي: سعر النفط في الصيغة النهائية للموازنة 45 دولارا للبرميل

2021/03/15 | 21:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الاثنين، عدم وجود تغيير بسعر بيع النفط ضمن الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.وقالت ماجدة التميمي عضو اللجنة، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن اللجنة أكملت النقاش …

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