رئيس الجمهورية: انصاف الضحايا واعمار حلبجة اعظم تقدير لشهدائها

2021/03/15 | 21:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يوم الاثنين، جريمة قصف حلبحة بالاسلحة المحرمة الكيمياوية، معتبرا ان انصاف الضحايا اعادة الاعمار والتكاتف لمنع عودة الاستبداد، اعظم تقدير لشهدائها.

وقال الدكتور برهم صالح في تغريدة له عبر موقع التواصل " تويتر" وتابعه PUKmedia: إن "حلبجة، الجرح الغائر في وجداننا، تتجسدُ فيها معاناة الشعب الكردي ونضاله لنيل الحرية حتى اضحت رمزاً للتضحية".

وأضاف "نستذكر الجريمة النكراء التي ارتكبتها الدكتاتورية بحق أهلها الآمنين، بحق العراقيين والانسانية"، معتبرا أن "انصاف الضحايا وإعادة الاعمار والتكاتف لمنع عودة الاستبداد اعظم تقدير لشهدائها".

PUKmedia متابعة

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