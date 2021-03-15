مجلس النواب يؤجل التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/15 | 21:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدات جلسة مجلس النواب رقم 43، قبل برئاسة حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فيما اكد مصدر نيابي تأجيل مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وقال النائب حسين نرمو عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـ PUKmedia: ان جلسة المجلس بدأت قبل قليل، برئاسة حسن الكعبي، موضحا، ان الجلسة بدات بعد اتمام النصاب القانوني.

واضاف: ان التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية تأجل لحين استكمال اجتماع رئيس مجلس النواب مع رؤوساء الكتل النيابية.

وكان مجلس النواب قد غير موعد انعقاد جلسته الى السابعة من مساء اليوم، بسبب مواد خلافية حول مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

PUKmedia خاص

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