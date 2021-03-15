رئيس التطبيعية يشيد بموقف لاعب الديوانية مصطفى ناظم لرفضه انسحاب الفريق من مواجهة الشرطة

2021/03/15 | 21:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أشادَ رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، بالموقف المميز لقائد فريق الديوانية (مصطفى ناظم) لإصراره على تكملة مباراة فريقه أمام الشرطة، وعدم الموافقة على سحب الفريق.

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