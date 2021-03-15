الصحة تقرر موقفها النهائي من الحظر وتقدم تقييمها الى لجنة السلامة الوطنية

2021/03/15 | 21:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، ان "رفع الحظر متوقف على المستجدات، وسيكون هناك تقييم للموقف الوبائي قبل يوم الـ22 من الشهر الحالي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح تابعه موقع NRTعربية، اليوم (15 اذار 2021)، ان "الاهداف المرجوة من الاجراءات الصحية المقررة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رغم عدم تطبيقها بالشكل الصحيح، إلا أنها احتوت نسبيا اعداد الاصابات بكورونا".

واضاف، أن "خبراء الصحة العامة توقعوا قبل فرض هذه الاجراءات أن ترتفع الاصابات المسجلة يوميا بالآلاف عما سجل فعلا، وهذا يعني علميا أن هذه الاجراءات رغم عدم تطبيقها بالشكل المثالي الذي ارادته وزارة الصحة، قد ساهمت بمنع آلاف الاصابات".

واوضح، أن "وزارة الصحة مازالت تطالب بتطبيق هذه الاجراءات بجد اكبر وصرامة ومتابعة من الجهات الحكومية وغيرها".

واشار الى انه "لا يمكن الان تقييم الموقف الوبائي، كوننا نحتاج الى وقت اكثر، وسيكون هناك تقييما للموقف الوبائي قبل يوم الـ22 من الشهر الحالي، ويرفع للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وتابع، ان "رفع الحظر متوقف على المستجدات والقرار النهائي للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

واعرب البدر عن امله في ان "تكون هناك نسبة اكبر للمواطنين المتقدمين على اللقاح من خلال التقديم الالكتروني والمراجعة المباشرة"، مبينا ان "الوزارة أكدت على التقديم عبر الرابط الالكتروني باللغتين العربية والكردية".

ا.ح

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