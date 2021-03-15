صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 853  المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/15 | 21:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 853 موزعة كالآتي :

ابو دشير —————-22

ابو غريب —————-39

الاسكان ——————15

الاعلام——————13

البياع——————-27

التاجي ——————23

التراث——————-6

الحارثية—————— 10

الحرية——————24

الخطيب—————–1

الدورة——————31

الرحمانية —————-13

السيدية—————– 19

الشالجية—————-13

الشعلة —————–56

الصالحية—————-7

الطارمية—————-19

الطوبجي —————-17

العامرية —————-17

العطيفية —————-12

العلاوي—————–9

الغزالية—————–42

القادسية—————-17

الكاظمية —————-33

اللطيفية—————-11

المحمودية————–36

المعالف —————-6

المنصور—————-25

المواصلات————–10

الوشاش —————-15

اليرموك—————-55

اليوسفية—————-8

جكوك——————9

حي الجامعة ————26

حي الجهاد————-64

حي الخضراء————18

حي العامل————-36

حي العدل ————–17

حي الفرات————–9

شارع حيفا————–7

كرادة مريم————–5

ناحية الرشيد————7

سكنة جانب الرصافة ——2

محافظة المثنى———-1

محافظة بابل————1

الشفاء: 802

الوفيات: 8

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