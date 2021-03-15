ماجدة التميمي : حصة إقليم كردستان في الموازنة هي 12.67%.. والنسب السابقة لن تعود

2021/03/15 | 21:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت عضو اللجنة المالية النيابية الدكتورة ماجدة التميمي ان : حصة إقليم كردستان في الموازنة هي 12.67 % والنسب السابقة لن تعود.وقالت التميمي في تصريح متلفز ان : رئيس ديوان المالية في إقليم كردستان زارنا لأول مرة وإقليم كردستان سلمنا بيانات رواتب المؤسسات دون أعداد الموظفين.واضافت ان: اقليم كردستان سلم اللجنة المالية موازنات ثلاث سنوات.واوضحت التميمي ان : إقليم كردستان متعاون مع بغداد بشكل أكثر من المرات السابقة.واشارت التميمي الى: استلام بغداد موازنة من إقليم كردستان لأول مرة.ولا نريد تمرير الموازنة بالأغلبية بل بالتراضي بين جميع الأطراف ولا بد من وجود تسوية بين بغداد وأربيل لنرى الطالب والمطلوب منذ 2012.وبينت التميمي ان :تحالف سائرون يمد يده لكل الأحزاب ولا يريد خسارة أحد.ونوهت الى ان : التعيينات والإشكالات ستتحول إلى مجلس الخدمة الاتحادي./انتهى3

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