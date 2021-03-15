2021/03/15 | 21:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افادت انباء غير مؤكدة، الاثنين، عن استهداف قاعدة بلد الجوية.وقال مصدر امني انه “هناك انباء غير مؤكدة عن استهداف قاعدة بلد الجوية بعدة صواريخ”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: انباء غير مؤكدة عن استهداف قاعدة بلد الجوية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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