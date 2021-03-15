2021/03/15 | 21:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهداف قاعدة بلد الجوية بعدد من صواريخ الكاتيوشا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/15 | 21:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف قاعدة بلد الجوية بعدد من صواريخ الكاتيوشا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف قاعدة بلد الجوية بعدد من صواريخ الكاتيوشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).