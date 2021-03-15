قصف صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية

2021/03/15 | 21:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المورد نيوز افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بسقوط صاروخين داخل قاعدة بلد الجوية في ⁧‫صلاح الدين.وقال المصدر ان “تم سقوط صاروخين كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية بالتحديد المدرج 2”.

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