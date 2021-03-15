اللجنة المالية تحسم سعر صرف الدولار قبل التصويت على الموازنة

2021/03/15 | 22:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت عضوة اللجة المالية ماجدة التميمي، الاثنين، عدم امتلاك اللجة المالية للصلاحيات اللازمة من اجل تغيير سعر صرف الدولار.

وذكرت التميمي في مقابلة متلفزة، اليوم (15 اذار 2021)، ان "التعيينات والإشكاليات ستحول إلى مجلس الخدمة الاتحادي".

واضاف، ان "تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ليس من صلاحية اللجنة المالية".

وقد ذكرت التميمي في وقت سابق ان "رفع سعر الصرف أوقف تسرب الدولار إلى الخارج وخفض المبيعات وساهم برفع الاحتياطي النقدي، وأعطى فرصة للمستثمرين المحليين والشركات الوطنية للعمل بصورة أكبر من السابق".

وأضافت، أن "المعاناة التي لحقت بالمواطنين بسبب تغيير سعر الصرف وقتية، وستنتهي على الأمد البعيد".

ا.ح

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