2021/03/15 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمناسبة رحيل الفقيه الدستوري وزير العدل الأسبق منذر الشاوي..ذاكرة جيل أكاديمي وحين تتلاقح الفلسفة بالقانون عبد الحسين شعبان غادرنا البروفيسور منذر إبراهيم الشاوي في 24 شباط (فبراير) 2021 عن عمر ناهز الثانية والتسعين، حيث وُلِدَ في العام 1928 في محلة الأعظمية ببغداد، وعاش فتوته في منطقة الصالحية بالكرخ، وقد نعته أوساط […]

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