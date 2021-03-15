2021/03/15 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معنوي وحيوي – عبد الحكيم مصطفى يقول الفنان محمد هاشم انه شرع مع مجموعة من زملائه بحملة لدعم مسيرة منتخب العراق الوطني لكرة القدم في التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولة كاس العالم 2022، ونهائيات بطولة كاس امم اسيا 2023..الفنان محمد هاشم قال انه مع اقتراب موعد استئناف تصفيات بطولة كاس العالم سنحرص على […]

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