2021/03/15 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناء الأجسام يمدّد التقديم للحصول على إجازة الصالات الأهلية بغداد- الزمان قرر الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، تمديد التقديم للحصول على اجازة الصالات الاهلية.وقال المنسق الاعلامي للاتحاد هسام الواني في تصريح صحفي ان الاتحاد المركزي لبناء الاجسام قرر تمديد التسجيل لطلب الحصول على اجازة فتح الصالات الاهلية، تلبية لطلب اصحاب القاعات.ودعا […]

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