استهداف محيط قاعدة بلد بصاروخي كاتيوشا

2021/03/15 | 22:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باستهداف محيط قاعدة بلد في صلاح الدين بصاروخي كاتيوشا.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن “قاعدة بلد الجوية تعرض للاستهداف بصاروخي كاتيوشا وقعت في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة في ساحة فارغة قرب سياج القاعدة”.

وأضاف المصدر أن “الاستهداف لم يلحق اي أضرار مادية أو بشرية”.

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