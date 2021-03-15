الصحة تعلن عن وصول مستلزمات طبية قلبية

2021/03/15 | 22:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة وصول مستلزمات طبية قلبية من منشأ عالمي رصين.وذكرت في بيان مقتضب " تم انجاز الاجراءات الكمركية المتعلقة بعقود هذه المواد بعد وصولها من قبل قسم الإخراج الجمركي تمهيدا لاستلامها من الجهات المتعاقد معها./انتهى3

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