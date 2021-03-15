2021/03/15 | 22:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مقرر لجنة الازمة النيابية جواد الموسوي إن ": خلية الأزمة النيابية ستعقد اجتماعاً بعد غد الاربعاء بحضور وزيري التربية والصحة.وأضاف / حسب الوكالة الرسمية / ان : التوصيات التي سترفع الى اللجنة العليا تتضمن رفع الحظر الكلي والابقاء على الحظر الجزئي.واوضح الموسوي ان : التوصيات الاخرى تتضمن تحديد موعد لامتحانات نصف السنة ويكون حضورياً بين العشرين الى 25 من الشهر الحالي.وأشار الى ان : من بين التوصيات التشديد على لبس الكمامة واستغلال القاعات الكبيرة وعدم السماح بالتجمعات واعتماد التباعد الاجتماعي./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع لخلية الازمة النيابية بعد غد الابعاء بحضور وزيري الصحة والتربية بشأن حظر التجوال وامتحانات نصف السنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع لخلية الازمة النيابية بعد غد الابعاء بحضور وزيري الصحة والتربية بشأن حظر التجوال وامتحانات نصف السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).