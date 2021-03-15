استهداف محيط قاعدة بلد بصواريخ كاتيوشا

2021/03/15 | 22:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، باستهداف محيط قاعدة بلد في صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قاعدة بلد الجوية تعرض للاستهداف بخمسة صواريخ كاتيوشا وقعت في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة في ساحة فارغة قرب سياج القاعدة".

وأضاف المصدر أن "الاستهداف لم يلحق اي أضرار مادية أو بشرية".

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