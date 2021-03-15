مستشار الكاظمي يكشف أسباب تعليق برنامج البيع المسبق للنفط

2021/03/15 | 22:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، عن أسباب تعليق برنامج البيع المسبق للنفط.وقال صالح في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الحكومة، ووزارة النفط الاتحادية، علقتا العمل ببرنامج البيع المسبق للنفط، الذي كان يهدف للاستفادة منه بتوفير أعلى ما يمكن من السيولة لتجاوز الأزمة المالية […]

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