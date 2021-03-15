2021/03/15 | 22:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الاثنين، القبض على عصابة تسليب في غضون خمس ساعات من ارتكاب جريمة جنوبي العاصمة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 اذار 2021)، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام المدائن تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بتسليب عجلة بعد أن قاموا باستئجاره وطعنه عدة طعنات، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والاستعانة بالقوة الماسكة للارض ومن خلال التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر التي أثمرت عن القبض على المتهمين وضبطت بحوزتهم مسدسا غير مرخص وسكين، ولوحات وسنويات مزورة".

واضاف البيان انه "تم القبض عليهم بعد خمس ساعات من ارتكابهم الجريمة، وبعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا بتسليب سيارة المشتكي وتم ضبطها اصولياً كما اعترفوا على ثلاثة حوادث تسليب لسيارات اخرى متنوعة ضمن مناطق محافظة بغداد"، موضحاً انه "تم تصديق اقوالهم قضائياً بجرائمهم المرتكبة وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استأجروا سائقاً وسرقوا عجلته وطعنوه.. المكافحة تطيح بعصابة تسليب جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استأجروا سائقاً وسرقوا عجلته وطعنوه.. المكافحة تطيح بعصابة تسليب جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).