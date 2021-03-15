قتلى وجرحى في ارتطام سيارة برصيف وسط مدينة أميركية

2021/03/15 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون بجروح خطيرة في حادث ارتطام سيارة برصيف في وسط مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، صباح الاثنين

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