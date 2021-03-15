2021/03/15 | 22:28 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر أمني، الاثنين، باستهداف محيط قاعدة بلد في صلاح الدين بالعراق بصاروخي كاتيوشا....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: استهداف محيط قاعدة بلد بصواريخ كاتيوشا
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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