العراق: استهداف محيط قاعدة بلد بصواريخ كاتيوشا

2021/03/15 | 22:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاثنين، باستهداف محيط قاعدة بلد في صلاح الدين بالعراق بصاروخي كاتيوشا....

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