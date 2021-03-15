البيت الأبيض يتوقع خطراً ضئيلاً لتسارع التضخم بعد حزمة التحفيز

2021/03/15 | 22:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض إن حزمة التحفيز قد ينتج عنها خطر ضئيل بحدوث تضخم، مشيرةً إلى أن الإدارة الأمريكية ستراقب

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