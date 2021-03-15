الرئاسة المشتركة: حل المشاكل الآن في بغداد

2021/03/15 | 22:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني،لاهور شيخ جنكي، وبافل طالباني، يوم الاثنين، بمدينة السليمانية، السفير الفرنسي في العراق برونو أوبير والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان مستجدات الاوضاع والمتغيرات السياسية والاقتصادية والامنية والانتخابات المقبلة وسبل تطوير العلاقات، والتأكيد على تكثيف الجهود لإزالة العقبات وإيجاد حلول ملائمة لتجاوز المرحلة.

كما اكد الرئيسان المشتركان، رغبة الإتحاد الوطني الكوردستاني لايجاد على الحلول الدستورية للمشاكل المالية والمسائل الوطنية، واشار الى أن حلول المشاكل، في الوقت الراهن، هي في بغداد ومن الضروري اللجوء إلى لغة مشتركة ووطنية.

وبشان الإنتخابات المقبلة في العراق، اكدت الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني على ضرورة تهيئة أرضية ملائمة لإجراء إنتخابات نزيهة وشفافة بموعدها، بعيدة عن التدخلات، كما تم تأكيد حرص وقرارات الإتحاد الوطني الكوردستاني لتثبيت نظام اللامركزية من أجل تقوية موقع الإقليم وتحسين الخدمات وتوفير حياة لائقة أكثر بالمواطنين.

في ختام اللقاء، توافقت رؤى الجانبين حول مجمل المسائل فيما تم التأكيد على تنفيذ العمل المشترك والموحد الذي يخدم المصالح العليا للجانبين.

PUKmedia ترجمة

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