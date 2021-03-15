زعيم يساري يقدم درسا جديدا للساسة الفاسدين / لولا دا سيلفا: أكبر كذبة قضائية في 500 عام من تاريخ البرازيل - رشيد غويلب

2021/03/15 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب بعد يومين من إلغاء قرار إدانته بالفساد، خاطب الرئيس البرازيلي الاسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003–2011) البرازيليين بالقول: “لقد كنت ضحية أكبر كذبة قضائية خلال 500 عام من التاريخ”.



وفي مقر نقابة عمال المعادن بالقرب من ساو باولو، أكد أنه لم يشعر بأي ألم بشأن المحاكمة غير العادلة، والمبنية على دوافع سياسية، ومكوثه بالسجن لأكثر من 500 يوم.



حتى وإن أدى ذلك إلى مرض زوجته ولم يُسمح له بالذهاب للمشار ......





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