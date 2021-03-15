إيطاليا تسجل 354 وفاة و15267 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/15 | 22:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا أنها سجلت 354 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الاثنين مقابل 264 أمس.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة اليوم إلى 15267 من 21315 في اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء حوالي 179015 اختبار كوفيد-19 أمس، مقارنة مع 273966 سابقا.

وسجلت إيطاليا 102499 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن 3.24 مليون حالة.

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