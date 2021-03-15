مستشار الكاظمي يكشف اسباب تعليق برنامج البيع المسبق للنفط

2021/03/15 | 22:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، عن أسباب تعليق برنامج البيع المسبق للنفط.وقال صالح في تصريح صحفي إن “الحكومة، ووزارة النفط الاتحادية، علقتا العمل ببرنامج البيع المسبق للنفط، الذي كان يهدف للاستفادة منه بتوفير أعلى ما يمكن من السيولة لتجاوز الأزمة المالية التي مرت فيها البلاد خلال …

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