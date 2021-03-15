مسؤول بالصحة يحدد نسبة العراقيين الواجب تطعيمهم باللقاح لتحقيق المناعة المجتمعية

2021/03/15 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعةأوضح مدير قسم تعزيز الصحة هيثم العبيدي، اليوم الإثنين، مدى امكانية التعايش مع فيروس كورونا في العراق، فيما أشار الى أن اللقاح سيكون بشكل اختياري وليس اجبارياً.وقال العبيدي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "التعايش مع فيروس كورونا فشل في الكثير من الدول المتقدمة، لذلك نحن مضطرون للتعامل مع الفيروس عن طريق الوقاية وفرض الحظر بين فترة واخرى".وأضاف، أن "السيطرة على الموقف الوبائي لإصابات كورونا والوصول الى مناعة القطيع يتم بعد وصول اللقاح الى العراق، ونحتاج الى تلقيح أكثر من 30% من المواطنين العراقيين لان هناك نسبة كبيرة من المواطنين اصيبوا بالفيروس واكتسبوا مناعة".وأشار العبيدي الى أن "لقاح كورونا سيكون بشكل اختياري وليس إجبارياً ويحق للمواطن اخذه من عدمه، ولكن ننصح بالتلقيح لانه مهم جداً".

وكان عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، سلمان حسن أكد، اليوم الاثنين، أن لجنته أخبرت وزارة الصحة رفضها لأي إجراء يخص فرض حظر للتجوال شامل بالبلاد، مرجحا تمديد الحظر الجزئي خلال الأيام المقبلة.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحظر الشامل تم رفضه من قبل لجنة الصحة والبيئة لأنه يضر بالطبقات الفقيرة والأيدي العاملة وذوي الدخل اليومي".

وأضاف أن "الوزارة ممكن أن تتجه إلى تمديد الحظر الجزئي فقط خلال الأيام المقبلة، وفي حال انخفضت أعداد الإصابات سيتم إلغاء الحظر الجزئي أيضا".

وبين أن "معدلات الإصابات بالبلاد حتى الآن متوسطة ولم تتجاوز معدلات الخطورة بالتالي ليس لدينا رغبة أو موافقة على فرض حظر للتجوال شامل بالبلاد".

وتنتظر وزارة الصحة تطورات الموقف الوبائي في العراق، ومن ثم رفع توصياتها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة، بشأن تمديد الحظر الشامل والجزئي أو إيقافه.

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